СК взялся за экс-журналистку ведущих российских СМИ по делу об иноагентах СК возбудил уголовное дело против журналистки-иноагента Беленькой

СК возбудил уголовное дело против журналистки, востоковеда-арабиста Марианны Беленькой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Правоохранительные органы рассматривают вопрос об объявлении ее в розыск, поскольку она находится за пределами страны.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

С 2002 по 2024 год Беленькая работала в РИА Новости, ТАСС, RT Arabic и издательском доме «Коммерсант». Также сотрудничала с «Независимой газетой», Московским центром Карнеги и «Первым радио» Израиля.

Ранее суд заочно приговорил журналиста и бывшего заместителя редактора газеты «Коммерсант» Александра Габуева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к четырем годам и двум месяцам колонии. Ему также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трех лет.

Минюст РФ между тем исключил из реестра иностранных агентов 75 лиц по их заявлениям. Эта процедура может быть инициирована как со стороны самого иноагента, так и со стороны ведомства.