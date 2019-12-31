https://static.news.ru/photo/84397f24-2beb-11ea-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Власов Фото: Фёдор Власов/vk.com

Следственный комитет признал незаконным возбуждение уголовного дела против создателя клиента для соцсети «Вконтакте» Kate Mobile Фёдора Власова. С него сняли все обвинения.

По словам друга молодого человека, сейчас он активно занимается своим приложением, которое потеряло больше миллиона активных пользователей, передаёт TJ. При этом он не планирует возвращаться к идее использования прокси-сервера для предоставления доступа к социальной сети с территории Украниы.

Как писал NEWS.ru, на Власова был зарегистрирован взятый в аренду прокси-сервер, который позволял жителям Украины пользоваться соцсетью «ВКонтакте», заблокированной в их стране. Посредством этого сервера некто отправлял интимные фотографии девочке-подростку, не достигшей 14-летнего возраста. Об этом узнали правоохранительные органы, которые не стали устанавливать IP-адрес преступника, а посчитали таковым арендатора сервера.