Следственный комитет признал незаконным возбуждение уголовного дела против создателя клиента для соцсети «Вконтакте» Kate Mobile Фёдора Власова. С него сняли все обвинения.
По словам друга молодого человека, сейчас он активно занимается своим приложением, которое потеряло больше миллиона активных пользователей,
Как писал NEWS.ru, на Власова был зарегистрирован взятый в аренду прокси-сервер, который позволял жителям Украины пользоваться соцсетью «ВКонтакте», заблокированной в их стране. Посредством этого сервера некто отправлял интимные фотографии девочке-подростку, не достигшей 14-летнего возраста. Об этом узнали правоохранительные органы, которые не стали устанавливать IP-адрес преступника, а посчитали таковым арендатора сервера.
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