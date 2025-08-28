День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:27

Угловой диван не спасение: когда мебель мешает интерьеру

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда кажется, что угловой диван решит все проблемы с размещением гостей, дизайнеры начинают нервничать. Этот предмет мебели выглядит практичным, но часто мешает интерьеру больше, чем помогает.

Главная проблема — громоздкость. Угловой диван занимает много места и визуально «забивает» комнату, особенно если она небольшая.

Он диктует расположение остальной мебели, ограничивая свободу планировки. После установки сложно изменить зонирование без полной перестановки. Высокая спинка и массивные подлокотники делают его визуально тяжелым, нарушая баланс и снижая воздушность интерьера.

Угловая форма создает мертвые зоны, особенно в углу, где редко кто сидит. Пространство используется неэффективно, несмотря на внушительные габариты.

Такой диван сложно вписать в интерьер с открытой планировкой. Он дробит пространство и мешает свободному перемещению между зонами.

Если диван стоит у стены, он может блокировать доступ к розеткам или окнам, создавая неудобства и требуя дополнительных решений.

Модульные системы более гибкие — их можно адаптировать под разные сценарии. Угловой диван остается статичным и требует точного места.

С точки зрения визуального восприятия он «тянет» взгляд в угол, нарушая симметрию, особенно в квадратных комнатах.

При переезде угловой диван становится проблемой: он тяжелый, громоздкий и не всегда подходит к новому пространству. Часто его приходится продавать или хранить.

Даже в больших гостиных он может выглядеть неуместно, если не поддержан остальной мебелью. Баланс — ключевой принцип, и угловая форма его нарушает.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые модели имеют неудобную глубину сидений, особенно в угловой части, что снижает комфорт и ограничивает использование.

Дизайнеры предпочитают гибкие решения, которые не навязывают форму и позволяют интерьеру «дышать». Угловой диван — это не универсальный ответ, а сложный компромисс.

Оказывается, обычные шторы могут кардинально изменить восприятие небольшого пространства. Этот простой элемент декора при правильном подходе способен визуально расширить комнату без перепланировки и дорогих ремонтов.

диваны
советы
интерьеры
дизайнеры
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горничную в Сингапуре наказали за тайные подработки в домах местных жителей
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.