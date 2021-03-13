«Мы это уже почувствовали»: учёный предсказал исчезновение зимы в России

https://static.news.ru/photo/64fdf6ec-1fd0-11eb-b94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Зима в России может исчезнуть к 2100 году, считает заместитель главы Института физики атмосферы в Институте географии РАН, заведующий лабораторией климатологии Владимир Семёнов.

Такие данные связаны с глобальным потеплением, которое жители страны начали ощущать уже сейчас. Если выбросы парниковых газов не сократятся, к концу века на территории России зимой будет теплее примерно на 10 градусов, чем сейчас.

Если к февралю, где температура минус семь, добавить 10, будет плюс три. Это будет уже температура ближе к апрелю — середине марта. Мы это уже почувствовали, — рассказал он.

Кроме того, летом температура будет выше примерно на восемь градусов. В результате зима исчезнет, а снега в западной части России не останется. Следствием этого станет потеря возможности посева озимых растений, передаёт URA.RU.

Ранее китайские учёные пришли к выводу, что лето в Северном полушарии к 2100 году может начать затягиваться на шесть месяцев, если человечество не примет усилий по сдерживанию изменений климата.

Учёные изучили климатические записи, сделанные в период с 1952 по 2011 год. Началом лета они считали период, когда температура воздуха поднимается выше 75-й процентили, то есть достигает средних значений, входящих в 25% самых высоких за год. Начало зимы вычисляли аналогичным методом, фиксируя период, когда средние показатели температуры опускаются к 25% самых низких за год. Исследователи затем применяли климатические прогнозные модели и наблюдали, как времена года будут сдвигаться в будущем, писал NEWS.ru.