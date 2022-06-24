Ученые рассказали, как состояние глаз влияет на риск сердечного приступа Специалисты из Эдинбургского университета связали риск сердечного приступа с состоянием глаз

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Специалисты из Эдинбургского университета определили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний можно определить с помощью сканирования сетчатки глаза. В частности, на возможный сердечный приступ может указать состояние глазных сосудов, передает Daily Mail.

Мы обнаружили, что более низкая фрактальная размерность — упрощенные схемы ветвления сосудов — связана с ишемической болезнью сердца и, следовательно, с инфарктом миокарда, широко известным как сердечный приступ, — рассказала один из авторов исследования Ана Виллаплана-Веласко.

Анализ ученых основан на записях из английского биобанка, в котором содержатся показания свыше 500 тысяч жителей Великобритании. Специалисты пришли к выводу, что различные модели кровеносных сосудов в сетчатке глаза могут использоваться для определения вероятности диабета и инсульта.

Исследователи уверяют, что полученная информация позволит врачам определить проблемы с сердцем на ранней стадии и снизить их опасность.

Это позволит врачам предложить поведение, которое может снизить риск, например, отказ от курения и поддержание нормального уровня холестерина и артериального давления, — заявила Виллаплана-Веласко.

Ранее кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров заявил, что смертность из-за инфаркта миокарда чаще всего обусловлена осложнениями, такими как сердечная недостаточность. Эксперт пояснил, что инфаркт миокарда — это острая боль в груди, которая вызвана дефицитом кислорода в сердечной мышце. Основная причина этого явления — существенное сужение сосудов сердца.