Участники религиозной организации получили условные сроки в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5d96281c-be49-11eb-9fa2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд назначил условные сроки пятерым жителям подмосковного Чехова, которые были последователями религиозной организации «Свидетели Иеговы», признанной властями экстремистской и запрещённой в РФ. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По информации следствия, один из обвиняемых был участником организации и при этом знал, что её деятельность в России запрещена. Четверо других были членами организации и регулярно принимали участие в её мероприятиях, а также пропагандировали её деятельность.

Участнику «Свидетелей Иеговы» назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с испытательным сроком в пять лет, а остальным — по два года лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в феврале 2021 года полицейские задержали ряд участников и организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело об экстремизме. По версии следствия, подразделение этой религиозной организации появилось на севере Москвы в сентябре 2017 года.

Кампания против «Свидетелей» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями.