Участники религиозной организации получили условные сроки в Подмосковье

Суд назначил условные сроки пятерым жителям подмосковного Чехова, которые были последователями религиозной организации «Свидетели Иеговы», признанной властями экстремистской и запрещённой в РФ. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
По информации следствия, один из обвиняемых
Участнику «Свидетелей Иеговы» назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с испытательным сроком в пять лет, а остальным — по два года лишения свободы с испытательным сроком в два года.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что в феврале 2021 года полицейские задержали ряд участников и организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело об экстремизме. По версии следствия, подразделение этой религиозной организации появилось на севере Москвы в сентябре 2017 года.
Кампания против «Свидетелей» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями.