Участникам нападения на отца с ребёнком продлили срок содержания

Суд продлил четверым напавшим на мужчину с ребёнком в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. Они обвиняются в покушении на убийство, совершённое в отношении двух человек, включая малолетнего ребёнка, группой лиц по предварительному сговору. Инцидент произошёл 4 ноября в Новых Ватутинках.

С учётом позиции прокуратуры Москвы суд продлил четверым обвиняемым в покушении на убийство в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля 2022 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 ноября 2021 года на Нововатутинском проспекте обвиняемые напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребёнок и избили их, создав угрозу жизни и здоровью мальчика.

Один из четверых после ареста рассказал, что драка произошла из-за 10 рублей, которые попросили у них потерпевшие. После этого, по его словам, они ударили его младшего брата бутылкой.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев. В МВД заявили, что трое задержанных участников драки имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья.

Первоначально по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «покушение на убийство».