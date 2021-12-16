Участникам нападения на отца с ребёнком продлили срок содержания
Участники нападения на отца с ребёнком в Новой Москве останутся под стражей до 5 февраля
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:06, 16 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Суд продлил четверым напавшим на мужчину с ребёнком в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. Они обвиняются в покушении на убийство, совершённое в отношении двух человек, включая малолетнего ребёнка, группой лиц по предварительному сговору. Инцидент произошёл 4 ноября в Новых Ватутинках.
С учётом позиции прокуратуры Москвы суд продлил четверым обвиняемым в покушении на убийство в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля 2022 года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 ноября 2021 года на Нововатутинском проспекте обвиняемые напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребёнок и избили их, создав угрозу жизни и здоровью мальчика.
Один из четверых после ареста рассказал, что драка произошла из-за 10 рублей, которые попросили у них потерпевшие. После этого, по его словам, они ударили его младшего брата бутылкой.
Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев. В МВД заявили, что трое задержанных участников драки имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья.
Первоначально по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «покушение на убийство».
Ранее сообщалось, что в Москве жестоко избили сына актёра из фильма «Ликвидация» Максима Дрозда Егора. Молодой человек был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные травмы, в том числе ушиб мозга и переломы костей черепа. Драка произошла в вечером 11 декабря, в одном из московских баров. Конфликт вспыхнул между между молодым человеком и неизвестным. По предварительным данным, участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.