Участникам ЕГЭ разрешат изменить перечень выбранных предметов

https://static.news.ru/photo/f4b9424a-7751-11eb-9336-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году смогут изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Воспользоваться такой возможностью можно будет не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. Главное, не забыть подать заявление в государственную экзаменационную комиссию.

Кроме того, у выпускников будет возможность изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в более ранних заявлениях.

Такая возможность предусмотрена проектом совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора. Он также предполагает, что выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать в комиссию заявление не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода. То есть, выпускники смогут поменять ЕГЭ на аттестацию в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и наоборот.

Как писал NEWS.ru, основной период ЕГЭ должен пройти с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля. Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка, а 28 мая состоится экзамен по математике. Резервные дни назначены на 8 и 10 июня.