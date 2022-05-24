Участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова заочно арестовали

Ровшан Аскеров / Фото vk.com/askerov_rovshan

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Ему предъявлено обвинение в реабилитации нацизма, передаёт РИА новости.

В конце апреля МВД России объявило Аскерова в розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост о маршале Георгии Жукове. В нём Аскеров назвал Жукова вором из-за того, что полководец «вывозил из Германии трофейное имущество» для личного пользования.

В настоящее время Аскеров находится за пределами страны. По его словам, общение с Россией он «свёл к нулю».

Ранее суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом). Ему инкриминировали распространение фейков о Вооружённых силах России.