«Общение с Россией сведено к 0»: Аскеров ответил МВД на объявление в розыск

Ровшан Аскеров / Фото vk.com/chgktv

Участник клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что МВД России объявило его в розыск. Интеллектуал отметил, что после этого его общение с Россией сведено к нулю, так как он не видит состава преступления в своих словах. В конце апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении Аскерова. Основанием для этого послужил его пост, содержащий «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца маршала Советского Союза Георгия Жукова».

Суд в России? Это даже не смешно. Состава преступления в моих деяниях нет. Моё общение с государством под названием РФ сведено к нулю. Правоту невиновного человека российским судам доказать невозможно. Так что у меня есть обоснованные сомнения в справедливости возможного решения суда, — подчеркнул Аскеров.

По его мнению, подобные действия говорят о том, что исторические источники в России во внимание не принимаются.

Сам факт возбуждения дела говорит о том, что общедоступные опубликованные исторические источники во внимание не принимаются. Где гарантия, что они будут восприняты судом? — подытожил Аскеров.

Ранее игрок «Что? Где? Когда?» сообщил, что считает опубликованную им информацию правдой, поскольку ни для кого «не является секретом» деятельность военачальника. Он подчеркнул, что ошибся только в количестве званий Героя Советского Союза, присвоенных Жукову.

В пресс-службе телекомпании «Игра-ТВ» сообщили, что Аскеров давно не участвует в играх клуба. Он давно покинул Россию, о чём сообщал в своих интервью.