«Где неправда?»: Аскеров рассказал о своём отношении к маршалу Жукову Знаток «Что? Где? Когда?» Аскеров заявил, что не отказывается от слов о Жукове

Ровшан Аскеров / Фото Соцсети

Журналист и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров в беседе с NEWS.RU прокомментировал возбуждение СК России против него уголовного дела по статье о реабилитации нацизма из-за поста в соцсети о маршале Георгии Жукове. Аскеров сообщил, что считает опубликованную им информацию правдой. Он отметил, что на данный момент не находится в России и не планирует возвращаться.

Это не тайна! То, что он был одним из командующих при вводе войск в Венгрию — не тайна, это факт. То, что он был организатором взрыва на Тоцком полигоне — факт. А где я сказал неправду?.. От своих слов я не отказываюсь. У меня была только одна ошибка — я назвал Георгия Жукова пятикратным героем Советского Союза, но он четырёхкратный, это я ошибся. Всё остальное правда. Я не понимаю сути претензий ко мне, — сказал Аскеров.

27 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма) в отношении журналиста Ровшана Аскерова. Отмечается, что он опубликовал в соцсетях пост, «порочащий память маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». С просьбой проверить пост Аскерова в СК обратился Государственный исторический музей (ГИМ), где указали, что Жуков в тексте сообщения назван «мародёром» и «убийцей в погонах».

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил своим подчинённым провести анализ высказываний журналиста Александра Невзорова (лицо, признанное в России иноагентом), которые были связаны со спецоперацией РФ на Украине. Проверка пройдёт в рамках уже открытого в отношении журналиста уголовного дела.