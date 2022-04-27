Против знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова возбудили дело Против знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Ровшан Аскеров / Фото Нина Зотина/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма) в отношении журналиста и участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что Аскеров опубликовал с соцсетях пост, «порочащий память маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

Следствием установлено, что не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, — говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Лиц, ответственных за инцидент, планируют привлечь к ответственности по статье об оскорблении памяти защитников Отечества.

О сносе памятника Жукову в Харькове стало известно 17 апреля. После демонтажа архитектурного сооружения на его месте была нанесена надпись «Слава Украине».