«Идиотская песня»: депутат Соловьев о новом клипе Гудкова Депутат Соловьев осудил новый клип-пародию Александра Гудкова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Гудков

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru раскритиковал клип шоумена Александра Гудкова «Я узкий». Соловьев назвал работу Гудкова «убогой, отвратительной и невежественной борьбой против всего русского». По его мнению песня является «идиотской». Клип Гудкова пародирует песню исполнителя SHAMAN «Я русский».

Против русского мира развернуты настоящая не только экономическая и политическая война, но и духовная, против русской культуры. Жалкое ничтожество кривляется не обладая вокальными данными, с бессмысленным повторением бестолковых слов с намеком на оригинальность . Пошлая выходка, рассчитанная на оскорбление — а по сути кретинизм и печальное зрелище — вызывающее отвращение от происходящего, — сказал депутат.

Ранее стало известно, что два клипа певца SHAMAN — «Встанем» и «Я русский» — преодолели отметку в 33 млн просмотров на YouTube и попали в тренды видеохостинга. Успех, всплеск внимания к исполнителю совпали с началом военной спецоперации на Украине. Опрошенные NEWS.ru эксперты сошлись в одном: SHAMAN — открытие 2022 года.