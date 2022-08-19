«Он уже номер один в России»: кто такой певец SHAMAN, о котором все говорят Экс-участник «Голоса» Ярослав Дронов взял загадочный псевдоним SHAMAN, запел песни о Родине и стал главной патриотической поп-звездой

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Два клипа российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова) — «Встанем» и «Я русский» — преодолели отметку в 33 млн просмотров на YouTube и попали в тренды видеохостинга. Успех, всплеск внимания к исполнителю совпали с началом военной спецоперации на Украине. Сам Ярослав считает, что популярным его сделали песни (их артист сочиняет сам), соцсети и любовь зрителей. Кто же такой SHAMAN — противовес Андрею Макаревичу или пример «коммерческого патриотизма»? Почему раньше о нем мало кто знал, и как долго он сумеет удержаться на пике славы? Опрошенные NEWS.ru эксперты разделились во мнениях, но сошлись в одном: SHAMAN — открытие 2022 года.

«Парень — пахарь. 10 лет пробивался и пробился»

Песни артиста Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, бьют рекорды популярности в музыкальных чартах. Видео его композиции «Встанем» показали сразу в двух информационно-аналитических программах федерального ТВ: «Человеке и законе» Алексея Пиманова на Первом канале и «Вестях недели с Дмитрием Киселевым» на «России 1».

Культурное событие — 17 млн просмотров. У нас не музыкальная передача, и мы ни разу не предлагали послушать хоть какую-то песню полностью, от начала до конца. Но это столь пронзительно, что сейчас как раз такой случай, — объяснил Киселёв.

Продюсер Максим Фадеев охарактеризовал SHAMAN как «символ сегодняшнего времени и сегодняшней внутренней российской повестки». Он отметил, что «в сложный период очень важно, чтобы молодые артисты сохраняли ценности своей Родины». Продюсер Яна Рудковская назвала исполнителя смелым парнем: «Далеко пойдет, попомните мои слова!»

До спецоперации России на Украине, с началом которой вокруг имени SHAMAN возник ажиотаж, артист был известен части зрителей под своим настоящим именем — Ярослав Дронов. В 2013 году певец занял третье место в проекте «Фактор А» на телеканале «Россия», где его вокальные данные высоко оценила Алла Пугачева. Годом позже артист выступал в шоу «Голос» на Первом канале (в команде Пелагеи) и стал вторым (победа тогда досталась Александре Воробьевой из команды Александра Градского).

По словам певца, за эти годы он написал несколько сотен песен, но «выстрелили» они только сейчас. Музыкальный продюсер, экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник заявил NEWS.ru, что «феномен SHAMAN» заключается в трудоспособности и целеустремленности артиста.

Парень работяга. Пахарь. Он не ждет подачек. Делает, что считает нужным. Получил три музыкальных образования (Ярослав Дронов окончил музыкальную школу, музыкальный колледж в Новомосковске Тульской области и академию имени Гнесиных в Москве. — NEWS.ru). Почти 10 лет пробивался после «Фактора А» и «Голоса». И пробился. На сегодняшний день он уже номер один в России. Потому что о нем все говорят, он всем интересен, — отметил Леонид Дзюник.

«SHAMAN — это пощёчина Макаревичу, Галкину и Шевчуку»

Песню «Я русский» продюсер Леонид Дзюник назвал пощёчиной тем, кто «льёт грязь на Россию, посбегали в Прибалтику и еще куда-то».

Думают, что сейчас вот они там станут звездами. А звезда, оказывается, вот он, здесь. И он русский. SHAMAN. И он живет в России. Он не ползает перед этими вонючими латышами и паскудными поляками. Вы, пожалуйста, такие же слова напишите, как я говорю. Я не отношусь толерантно к этим людям, я ненавижу их: Шевчука, Макаревича, Галкина, Хаматову и Little Big с ними, — признался Дзюник.

Продюсер не видит ничего странного в том, что SHAMAN именно в феврале, с началом спецоперации России на Украине, переключился с прежних лирических песен на патриотический контекст. В репертуаре исполнителя были и остаются разные песни, напоминает экс-директор «Тату». По мнению Дзюника, «Встанем» и «Я русский» сейчас «попадают в сердца и души людей».

С Леонидом Дзюником не согласился продюсер, теле- и радиожурналист Алексей Остудин. Он убежден, что превращение лирического артиста в исполнителя патриотических песен — в духе реалий отечественного шоу-бизнеса.

Я считаю, что продюсер SHAMAN Виктор Дробыш поступил как правильный продюсер: чётко уловил, что называется, потребности времени. И дал зрителям то, что они ждали. Ниша была абсолютно пуста. Мы понимаем, что молодежь не будет слушать ни Газманова, ни Маршала, ни тем более Баскова. Молодежи нужен был секс-символ, который весь из себя и «всему миру назло» (строка из песни SHAMAN «Я русский». — NEWS.ru). Я воспринимаю SHAMAN как очень грамотный продюсерский проект, — заявил NEWS.ru Алексей Остудин.

По мнению продюсера, «всё правильно сошлось»: привлекательная внешность артиста, хороший голос и «политическая ситуация». Остудин считает: тот факт, что после 10 лет попыток пробиться в шоу-бизнесе Ярослав Дронов «смог взлететь только сейчас и с конкретным репертуаром», подтверждает версию об «абсолютной продуманности всей этой истории (проекта SHAMAN. — NEWS.ru)». Творчество Дронова критик назвал «качественным коммерческим патриотизмом».

Я работаю в шоу-бизнесе с 1994 года и не верю в искренность наших артистов. Я могу догадываться, что человек действительно может быть патриотом. Но почему раньше он не пел эти песни? 10 лет мальчик пытался стать звездой. Он, собственно, уже не мальчик, ему 31 год, — отметил Алексей Остудин.

Продюсер также выразил недоумение «непатриотичным», иностранным псевдонимом, который, по его мнению, расходится с образом артиста. Остудин считает, что Дронову правильнее было бы выступать под своим настоящим именем Ярослав — «прекрасным, звонким, ярким, славянским».

Может быть, то, что он как раз весь из себя загадочный SHAMAN, — это тоже продюсерский ход? Перед нами такой мистический герой, который гордится тем, что он «всему миру назло». Мне как раз не нравится эта фраза. На мой взгляд, она говорит о сути всего этого: озвучивается не позитивная, а негативная повестка. Лично мне не хотелось бы быть «всему миру назло», — резюмировал продюсер.

Сможет ли SHAMAN сохранить популярность после окончания спецоперации?

SHAMAN утверждает, что «сделал себя сам»: сам пишет и исполняет песни, сам придумывает детали образа (причёску, костюмы и пр.). Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru отметил самобытность артиста, но призвал не умалять в успехе проекта SHAMAN и заслуг продюсера Виктора Дробыша.

Понятно, что без какого-то пинка — тычка, без менеджера, профессионала, в данном случае Виктора Яковлевича Дробыша, не обошлось. Как минимум Дробыш его направляет, — считает музыкальный критик.

Бабичев отметил, что Ярославу Дронову предстоит еще много работы. Артист уже стал звездой, но теперь ему надо удержать популярность. Для этого музыканту, по мнению критика, необходимо разнообразить репертуар.

В том материале, который SHAMAN исполняет сейчас, он органичен. И очень похоже на то, что его творчество — на самом деле крик души. Другой вопрос, что патриотическая стезя может приесться публике. Артисту следует попробовать себя в других направлениях, причем для разной аудитории. Звезда первого уровня должна быть интересна и молодежи, и старшему поколению, — подчеркнул Евгений Бабичев.

Продюсер Леонид Дзюник выразил надежду, что Ярослав Дронов вскоре представит новые яркие песни и «не останется в памяти только как певец времени специальной военной операции».

Сам SHAMAN и его продюсер Виктор Дробыш не нашли времени ответить на вопросы NEWS.ru о планах и новых песнях артиста, сославшись на плотный гастрольный график. Сейчас певец выступает практически без выходных: судя по афише на сайте, концертов в его расписании не меньше, чем у другого рекордсмена — Григория Лепса.