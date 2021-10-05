Убийце трёх студенток в Гае предъявили обвинение по пяти статьям

Следствие предъявило подозреваемому в расправе над девушками Александру Лазареву обвинение по пяти статьям, в том числе в убийстве двух и более лиц, сопряжённом с изнасилованием. Он уже признал вину. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряжённое с изнасилованием) п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединённое с угрозой убийством, совершённое в том числе в отношении несовершеннолетней); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством, совершённое в том числе в отношении несовершеннолетней), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), — говорится в сообщении СКР по Оренбургской области.

Отмечается, что Лазарев уже допрошен по существу предъявленного обвинения. Была проведена проверка его показаний на месте. Расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь Гайский городской суд Оренбургской области удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу до 30 ноября.

Ранее появились кадры со следственного эксперимента, где Лазарев показал, как убивал девушек.

Знакомые обвиняемого описали его как наркозависимого, агрессивного и не раскаивающегося в преступлениях.

Лазарева задержали 3 октября. Сначала он пытался скрыться от сотрудников полиции на автомобиле, а затем, бросив его, решил бежать, но был пойман.

Тела трёх девушек 17, 18 и 19 лет со следами насильственной смерти были обнаружены в Гае 30 сентября в квартире одного из домов. Они были уроженками Башкирии и учились в местном медицинском колледже.