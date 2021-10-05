«Не сожалел никогда»: знакомые описали виновного в убийстве студенток

Знакомые Александра Лазарева, который ранее признался в убийстве трёх студенток в Гае Оренбургской области, описали его как наркозависимого, агрессивного и не раскаивающегося в преступлениях. Отрицательная характеристика у него была и в колонии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Он очень был агрессивный и вспыльчивый. Ему много раз делали замечания — он даже на сотрудников колонии кидался, — рассказал Вадим, отбывавший наказание с Лазаревым.

Он добавил, что Лазарев употреблял тяжёлые наркотики и, по его же словам, минимум дважды сидел за убийство. Причём не переживал об этом.

Говорил, что это за дело было. Не сожалел никогда, — сказал Вадим.

О зависимости и уголовном прошлом рассказала и родственница подозреваемого.

Он был немного неадекватным человеком, вспыльчивым, но это из-за наркотиков. Ещё в подростковом возрасте он связался с плохой компанией, и его подсадили на наркотики, потом посадили за убийство, а потом ещё раз. Каждый раз, не проходило и полугода, как он снова возвращался в тюрьму, — заявила женщина.

Оба они верят в то, что в убийстве студенток Лазарев виновен, но считают, что такое преступление он один совершить бы не смог.

Ранее сообщалось, что Александр Лазарев признался в содеянном. Его задержали 3 октября. Сначала он пытался скрыться от сотрудников полиции на автомобиле, а затем, бросив его, решил бежать, но был пойман.

Тела трёх девушек 17, 18 и 19 лет со следами насильственной смерти были обнаружены в Гае 30 сентября в квартире одного из домов. Они были уроженками Башкирии и учились в местном медицинском колледже.