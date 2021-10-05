Подозреваемый в убийстве студенток в Гае признал вину

Подозреваемый в убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев признался в содеянном. Обвинение ему пока не предъявлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе Гайского горсуда.

Лазарева допрашивали в качестве подозреваемого, и тот дал признательные показания.

Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания, — сказал собеседник агентства.

Лазарева задержали 3 октября. Сначала он пытался скрыться от сотрудников полиции на автомобиле, а затем, бросив его, решил бежать, но был пойман. После задержания подозреваемый впал в «кому» и в адекватное состояние пришёл несколько часов спустя, после того, как ему поставили капельницу. В полиции предположили, что он мог притворяться.

Ранее Лазарев был судим за убийство. На свободу он вышел минувшим летом. В колонии его охарактеризовали как злостного нарушителя режима.

Тела трёх девушек 17, 18 и 19 лет со следами насильственной смерти были обнаружены в Гае 30 сентября в квартире одного из домов. Они были уроженками Башкирии и учились в местном медицинском колледже.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.