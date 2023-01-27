«Убегает — надо догнать»: ветеринар о погонях собак за кошками Ветеринар Галкин объяснил погони собак за кошками инстинктом и разницей в поведении

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Ветеринар Богдан Галкин сообщил NEWS.ru, что погони собак за кошками могут быть вызваны инстинктами, близкими к охотничьим и разницей в языках тела. Свою роль в этом может играть и то, что животные расценивают уличную территорию как собственность, и по-разному относятся к неожиданной «компании».

Собаки на генетическом уровне «настроены»: намного меньшее по размеру животное выступает в роли добычи. Здесь еще играет роль желание кошек при виде собак уклониться от конфликта и сбежать. А у собак сразу разгорается если не охотничий инстинкт, то любопытство, а чаще простое желание поиграть. Раз убегает, значит надо догнать, — пояснил ветеринар.

По его словам, немаловажно и то, что собаки в природе живут в стае, а потому нуждаются в компании и «открыты» к новым знакомствам. Кошкам же компания не столь необходима, и желание собаки «пообщаться» воспринимается кошками довольно агрессивно. Также у этих животных различается язык тела: виляние хвостом у собаки означает интерес, любопытство и добродушное расположение, а у кошки это признак недовольства, страха и напряжения. Во время же уличных встреч могут играть роль своего рода территориальные претензии.

Кошка может воспринимать конкретное место, как свою территорию, а собака — как свою. Животные могут помечать свой участок и, сталкиваясь с чужим запахом, в дальнейшем проявляют агрессию, — заключил эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак воздержаться от длительных прогулок с питомцами на морозе, так как это может вызвать переохлаждение животного и привести к хроническим заболеваниям. В зоне риска в этом отношении находятся декоративные породы, щенки, больные животные и собаки без шерсти, а также беременные и ленивые собаки, животные с хроническими заболеваниями или короткими лапами.