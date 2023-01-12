Собачников предостерегли от долгих прогулок с питомцами зимой Кинолог Голубев: морозная погода может привести к переохлаждению питомца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцам собак стоит воздержаться от длительных прогулок с питомцами на морозе, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист отметил, что это может вызвать переохлаждение животного, которое может привести к хроническим заболеваниям.

Собаководам важно следить за состоянием собаки на прогулке, чтобы не допустить переохлаждения питомца, — рассказал Голубев.

По словам эксперта, в зоне риска находится несколько групп питомцев. Среди них декоративные породы, щенки, больные животные и собаки без шерсти. К группе риска Голубев также отнес беременных и ленивых собак, питомцев с хроническими заболеваниями или короткими лапами.

Во время прогулок Голубев советует следить за состоянием питомца. Признаками переохлаждения у собак являются дрожь и озноб, питомец может стать вялым, а мышцы животного твердеют. Такое состояние очень опасно и может привести к хроническим заболеваниям, а в некоторых случаях даже к летальному исходу.

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