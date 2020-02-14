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Прокуратура Воронежской области потребовала изъять 22 квартиры стоимостью около 50 млн рублей у заместителя начальника управления ГИБДД по региону.

Сообщение надзорного ведомства по этому вопросу приводит РИА Новости. Областной прокурор подал исковое заявление, в котором указывается, что в отношении имущества не предоставлены доказательства его приобретения на законные доходы, как того требует законодательство в области противодействия коррупции.

Прокуратура также отмечает, что, согласно материалам контроля над расходами, родители замначальника ГИБДД «являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей», хотя их доходы недостаточны для таких покупок. Сам замначальника принимал непосредственное участие в заключении семи из этих имущественных сделок.

Иск прокурора об обращении в собственность государства недвижимости замначальника ГИБДД направлен в Советский районный суд Воронежа.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя думского комитета по международным делам Наталья Поклонская в январе предложила конфисковывать имущество у уличённых в коррупции чиновников и депутатов, отметив, что в таких случаях «одной посадки мало».