Прокуратура Воронежской области потребовала изъять 22 квартиры стоимостью около 50 млн рублей у заместителя начальника управления ГИБДД по региону.
Сообщение надзорного ведомства по этому вопросу
Прокуратура также отмечает, что, согласно материалам контроля над расходами, родители замначальника ГИБДД «являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей», хотя их доходы недостаточны для таких покупок. Сам замначальника принимал непосредственное участие в заключении семи из этих имущественных сделок.
Иск прокурора об обращении в собственность государства недвижимости замначальника ГИБДД направлен в Советский районный суд Воронежа.
Как писал NEWS.ru, зампредседателя думского комитета по международным делам Наталья Поклонская в январе предложила конфисковывать имущество у уличённых в коррупции чиновников и депутатов, отметив, что в таких случаях «одной посадки мало».
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