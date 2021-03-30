У открывшего стрельбу в Мытищах нашли зоопарк с дикими животными

https://static.news.ru/photo/706f7e8c-916e-11eb-8cbc-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина, открывший стрельбу в подмосковных Мытищах, держал на своём участке личный зоопарк с дикими животными. Обнаружены медведь, рысь, тигры, пумы и крокодилы.

Очевидец рассказал, что устроивший стрельбу 61-летний Владимир Барданов построил дом около 10–15 лет назад, но с соседями особо контакт не поддерживал и не общался. При этом он завёл на участке частный зоопарк с дикими животными.

Слышали, что у него тигры есть, медведь, рысь, ну и коровы пасутся, — цитирует его ТАСС.

Другой местный житель рассказал, что стрелявший раньше держал частное охранное предприятие, которое следило за порядком в зоопарке, и оттуда стрелок брал животных. Кроме того, на него зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое.

Сейчас идёт штурм здания, и жителей соседних домов эвакуировали. В спецоперации участвуют спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», «Булат» и ОМОН «Зубр».

Как сообщал NEWS.ru, силовики утром 30 марта пришли к Барданову в дом на улице Прибрежной в КП Новые Вешки для задержания по делу о хранении оружия. Мужчина открыл по ним стрельбу из окна, следом он кинул две гранаты, одна из которых взорвалась.