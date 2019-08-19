https://static.news.ru/photo/9c4aa3ca-c310-11e9-96dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более 60 тысяч схем и указателей в метро обновят к запуску движения на Московских центральных диаметрах. Маршруты МЦД отметят на них разными цветами.

Так, маршрут первого диаметра будет жёлто-оранжевым, второго — ярко-розовым, третьего — красно-рыжим, четвёртого — зелёно-бирюзовым, а цвет пятого маршрута определили как «зелёный луг», сообщает « Москва 24 ».

На станциях метро заменят и путевые полосы напротив платформ. Перед запуском движения на МЦД на них добавят информацию пересадках на платформы диаметров, говорится на сайте мэра Москвы.

Ранее News.ru писал, что первые два маршрута Московских центральных диаметров (Нахабино — Подольск и Одинцово — Лобня) запустят уже в ноябре этого года. Интервал движения по новым веткам составит пять-шесть минут.

В 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут четырёхпутными, затем электрички дальнего следования и поезда МЦД пустят по разным путям.

Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Поезда будут курсировать в соответствии с графиком столичного метрополитена.