Теплый салат с колбасой и запеченными овощами — уютный вкус, который согревает прямо из духовки

Обычный салат может стать настоящим домашним шедевром, если добавить теплые запеченные овощи и насыщенную заправку. Сочетание картофеля, моркови и копченой колбасы дарит аромат, сытность и уют, а горчица связывает все вкусы воедино. Такой салат одинаково хорош и в будний день, и на праздничном столе.
Ингредиенты
- Картофель — 2–3 шт.
- Морковь — 1–2 шт.
- Копченая колбаса — 50–70 г
- Ветчина — 100 г
- Маринованные огурцы — 2 шт.
- Лук сладкий — 1/2 шт.
- Майонез — 2–3 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Зелень — по вкусу
Приготовление
Картофель и морковь нарежьте кубиками, сбрызните маслом, посолите и запеките до золотистой корочки. Дайте овощам полностью остыть, чтобы они не размягчили остальные ингредиенты. Огурцы, ветчину и колбасу нарежьте кубиками, лук тонко нашинкуйте и при необходимости ошпарьте.
Соедините все компоненты с мелко нарубленной зеленью. Смешайте майонез с горчицей и аккуратно перемешайте салат, чтобы кубики остались целыми. Подавайте сразу — теплые овощи раскрывают аромат, а салат остается сытным и выразительным.
Привычный винегрет можно приготовить быстрее и вкуснее, чем вы думаете. Без варки овощи сохраняют структуру и насыщенный вкус.