07 апреля 2026 в 15:15

Теплый салат с колбасой и запеченными овощами — уютный вкус, который согревает прямо из духовки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Обычный салат может стать настоящим домашним шедевром, если добавить теплые запеченные овощи и насыщенную заправку. Сочетание картофеля, моркови и копченой колбасы дарит аромат, сытность и уют, а горчица связывает все вкусы воедино. Такой салат одинаково хорош и в будний день, и на праздничном столе.

Ингредиенты

  • Картофель — 2–3 шт.
  • Морковь — 1–2 шт.
  • Копченая колбаса — 50–70 г
  • Ветчина — 100 г
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Лук сладкий — 1/2 шт.
  • Майонез — 2–3 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Зелень — по вкусу

Приготовление

Картофель и морковь нарежьте кубиками, сбрызните маслом, посолите и запеките до золотистой корочки. Дайте овощам полностью остыть, чтобы они не размягчили остальные ингредиенты. Огурцы, ветчину и колбасу нарежьте кубиками, лук тонко нашинкуйте и при необходимости ошпарьте.

Соедините все компоненты с мелко нарубленной зеленью. Смешайте майонез с горчицей и аккуратно перемешайте салат, чтобы кубики остались целыми. Подавайте сразу — теплые овощи раскрывают аромат, а салат остается сытным и выразительным.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
