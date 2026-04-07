Теплый салат с колбасой и запеченными овощами — уютный вкус, который согревает прямо из духовки

Обычный салат может стать настоящим домашним шедевром, если добавить теплые запеченные овощи и насыщенную заправку. Сочетание картофеля, моркови и копченой колбасы дарит аромат, сытность и уют, а горчица связывает все вкусы воедино. Такой салат одинаково хорош и в будний день, и на праздничном столе.

Ингредиенты

Картофель — 2–3 шт.

Морковь — 1–2 шт.

Копченая колбаса — 50–70 г

Ветчина — 100 г

Маринованные огурцы — 2 шт.

Лук сладкий — 1/2 шт.

Майонез — 2–3 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Зелень — по вкусу

Приготовление

Картофель и морковь нарежьте кубиками, сбрызните маслом, посолите и запеките до золотистой корочки. Дайте овощам полностью остыть, чтобы они не размягчили остальные ингредиенты. Огурцы, ветчину и колбасу нарежьте кубиками, лук тонко нашинкуйте и при необходимости ошпарьте.

Соедините все компоненты с мелко нарубленной зеленью. Смешайте майонез с горчицей и аккуратно перемешайте салат, чтобы кубики остались целыми. Подавайте сразу — теплые овощи раскрывают аромат, а салат остается сытным и выразительным.

