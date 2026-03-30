30 марта 2026 в 09:30

Винегрет без варки за 10 минут: сочный салат с ярким вкусом без лишних кастрюль

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Привычный винегрет можно приготовить быстрее и вкуснее, чем вы думаете. Без варки овощи сохраняют структуру и насыщенный вкус, а кухня остается чистой. Этот способ особенно выручает, когда нет времени стоять у плиты.

Ингредиенты:

  • свекла — 150–200 г;
  • морковь — 100–150 г;
  • картофель — 150–200 г;
  • зеленый горошек — 1 банка (200 г);
  • огурцы маринованные — 2 шт. (около 150 г);
  • лук репчатый — 30 г;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • вода — 3 ст. л.;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • сахар — 1/2 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Овощи очистите и нарежьте кубиками. Разогрейте сковороду с маслом, выложите слоями свеклу, затем морковь и картофель. Влейте воду, накройте крышкой и готовьте до появления конденсата, затем снимите с огня и дайте дойти под крышкой.

Отдельно нарежьте огурцы, добавьте горошек и оба вида лука. Соедините с остывшими овощами, заправьте лимонным соком, сахаром, солью и перцем.

Салат получается ярким, сочным и удивительно насыщенным — и без долгой варки.

Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить.

Проверено редакцией
Марина Макарова
