Винегрет без варки за 10 минут: сочный салат с ярким вкусом без лишних кастрюль

Винегрет без варки за 10 минут: сочный салат с ярким вкусом без лишних кастрюль

Привычный винегрет можно приготовить быстрее и вкуснее, чем вы думаете. Без варки овощи сохраняют структуру и насыщенный вкус, а кухня остается чистой. Этот способ особенно выручает, когда нет времени стоять у плиты.

Ингредиенты:

свекла — 150–200 г;

морковь — 100–150 г;

картофель — 150–200 г;

зеленый горошек — 1 банка (200 г);

огурцы маринованные — 2 шт. (около 150 г);

лук репчатый — 30 г;

лук зеленый — 1 пучок;

растительное масло — 3 ст. л.;

вода — 3 ст. л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Овощи очистите и нарежьте кубиками. Разогрейте сковороду с маслом, выложите слоями свеклу, затем морковь и картофель. Влейте воду, накройте крышкой и готовьте до появления конденсата, затем снимите с огня и дайте дойти под крышкой.

Отдельно нарежьте огурцы, добавьте горошек и оба вида лука. Соедините с остывшими овощами, заправьте лимонным соком, сахаром, солью и перцем.

Салат получается ярким, сочным и удивительно насыщенным — и без долгой варки.

Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить.