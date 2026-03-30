Винегрет без варки за 10 минут: сочный салат с ярким вкусом без лишних кастрюль

Привычный винегрет можно приготовить быстрее и вкуснее, чем вы думаете. Без варки овощи сохраняют структуру и насыщенный вкус, а кухня остается чистой. Этот способ особенно выручает, когда нет времени стоять у плиты.
Ингредиенты:
- свекла — 150–200 г;
- морковь — 100–150 г;
- картофель — 150–200 г;
- зеленый горошек — 1 банка (200 г);
- огурцы маринованные — 2 шт. (около 150 г);
- лук репчатый — 30 г;
- лук зеленый — 1 пучок;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- вода — 3 ст. л.;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- сахар — 1/2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Овощи очистите и нарежьте кубиками. Разогрейте сковороду с маслом, выложите слоями свеклу, затем морковь и картофель. Влейте воду, накройте крышкой и готовьте до появления конденсата, затем снимите с огня и дайте дойти под крышкой.
Отдельно нарежьте огурцы, добавьте горошек и оба вида лука. Соедините с остывшими овощами, заправьте лимонным соком, сахаром, солью и перцем.
Салат получается ярким, сочным и удивительно насыщенным — и без долгой варки.
Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить.