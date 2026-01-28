Тёплый салат из говядины подаю вместо горячего с рисом: очень вкусно и просто

Этот тёплый салат легко заменяет полноценное горячее блюдо и отлично насыщает без лишней тяжести. Сочная говядина, хрустящие овощи и ароматные специи в азиатском стиле делают его ярким и запоминающимся. Отличный вариант для быстрого обеда или ужина, когда хочется чего-то необычного, но без сложной готовки.

Ингредиенты: говядина (вырезка) — 800 г, свежие огурцы — 4 шт. (около 800 г), репчатый лук — 2 шт., болгарский перец — 1 крупный, чеснок — 4 зубчика, кинза или петрушка — 1 пучок, зелёный лук — 1 пучок, соевый соус — 100 мл, молотый кориандр — 1 ч. л., красный острый перец — 1 ч. л., растительное масло — для жарки.

Приготовление: говядину нарежьте тонкими ломтиками поперёк волокон. Огурцы и болгарский перец нашинкуйте соломкой, лук — полукольцами, чеснок и зелень мелко нарежьте. На хорошо разогретой сковороде с маслом быстро обжарьте мясо 3–4 минуты до румяной корочки. Добавьте лук и перец, готовьте ещё 2 минуты, затем влейте соевый соус, всыпьте специи и чеснок. Снимите с огня, добавьте свежие огурцы и зелень, аккуратно перемешайте и сразу подавайте. Такой тёплый салат подаю с рисом.

