https://static.news.ru/photo/eabf9540-3f9a-11ea-af6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что в большинстве регионов России февраль получится аномально тёплым.

По информации метеорологов, похолодание в феврале ожидается лишь на северо-востоке страны. Там температура опустится на два градуса ниже климатической нормы. В остальных регионах России февраль будет теплее обычного на 2–4 градуса.

Как ранее писал NEWS.ru, снежный покров в четыре—пять сантиметров на территории Москвы сохранится до первых чисел февраля. В выходные температура в Москве будет держаться на уровне от минут одного до минус трёх градусов. В течение следующей недели ситуация практически не изменится.