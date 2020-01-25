Специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что в большинстве регионов России февраль получится аномально тёплым.
По информации метеорологов, похолодание в феврале ожидается лишь на северо-востоке страны. Там температура опустится на два градуса ниже климатической нормы. В остальных регионах России февраль будет теплее обычного на 2–4 градуса.
Как ранее писал NEWS.ru, снежный покров в четыре—пять сантиметров на территории Москвы сохранится до первых чисел февраля. В выходные температура в Москве будет держаться на уровне от минут одного до минус трёх градусов. В течение следующей недели ситуация практически не изменится.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен