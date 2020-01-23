https://static.news.ru/photo/41d6c802-3e70-11ea-a951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежный покров в четыре-пять сантиметров на территории Москвы сохранится до первых чисел февраля. Данной информацией с журналистами поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он подчеркнул в процессе разговора, что в последние несколько часов замеры уровня осадков не производились, однако вечером накануне покров составил шесть сантиметров.

По словам Синенкова, к выходным температура в Москве приблизится к нулю (от минут одного до минус трёх градусов). В течение следующей недели ситуация практически не изменится.

Поэтому снег, скорее всего, так и сохранится к 1-2 февраля в пределах четырёх-пяти сантиметров. В течение дневного времени высота покрова увеличиться максимум на один сантиметр, — приводит РИА Новости слова ведущего специалиста «Фобоса».

Как ранее писал NEWS.ru, и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу, 24 января, в Москве ожидаются сразу дождь, снег и мокрый снег. При этом в столицу вернётся плюсовая температура.