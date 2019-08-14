https://static.news.ru/photo/92a5b57e-bf25-11e9-bf5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в столичном регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, осадки 15 августа пройдут в связи с тем, что город будет находиться с холодной стороны атмосферного фронта, который уходит на восток. При этом воздух прогреется до 22–24 градусов.

Синоптик отметил, что днём ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и станет порывистым со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что москвичам не стоит ждать возвращения жаркой погоды. Остаток лета обещает быть прохладным. Столбики термометров больше не поднимутся даже до 30 градусов.