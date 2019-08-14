Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в столичном регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, осадки 15 августа пройдут в связи с тем, что город будет находиться с холодной стороны атмосферного фронта, который уходит на восток. При этом воздух прогреется до 22–24 градусов.
Синоптик отметил, что днём ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и станет порывистым со скоростью 4–9 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, передаёт
Ранее News.ru писал, что москвичам не стоит ждать возвращения жаркой погоды. Остаток лета обещает быть прохладным. Столбики термометров больше не поднимутся даже до 30 градусов.