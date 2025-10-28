Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 15:55

Тыквенные вафли на сковороде: рецепт завтрака, который соберет всю семью за столом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти вафли я впервые приготовил прошлой осенью, когда нужно было срочно придумать полезный завтрак для детей. Обычные вафли им уже надоели, а тыква как раз осталась с праздника. Неожиданно простой набор ингредиентов подарил нам блюдо, которое теперь стало нашей любимой традицией для воскресных завтраков.

Готовлю так: сначала смешиваю в глубокой миске тыквенное пюре (150 г) с мягким творогом (120 г). Добавляю два яйца и тщательно перемешиваю до однородной массы. Просеиваю муку (80 г) с разрыхлителем (1 ч. л.) и корицей (1 ч. л.), постепенно ввожу в тыквенную смесь. Тесто получается густым, но текучим. Разогреваю сковороду с антипригарным покрытием, смазываю небольшим количеством масла. Выкладываю тесто ложкой, формируя аккуратные круглые вафли. Жарю на среднем огне по 2--3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю теплыми с медом, ягодами или сметаной — дети особенно любят с кленовым сиропом.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Читайте также
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Общество
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
Общество
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
Хрустящие трубочки с яблочной начинкой: готовим на сковороде без вафельницы
Общество
Хрустящие трубочки с яблочной начинкой: готовим на сковороде без вафельницы
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Семья и жизнь
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
еда
рецепты
вафли
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Марий Эл осудили женщину за попытку сжечь знакомую заживо
Экс-депутат Рады высказался о возможном заговоре против Зеленского
В Госдуме ответили на призыв Туска бить по российским объектам в Европе
«Он стоял без трусов»: как пикапер ответит за домогательства на свиданиях?
В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein
Маск планирует отправить все знания человечества в космос
«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам
В стране ЕС закрывали аэропорт из-за неизвестного беспилотника
Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна
Экс-депутат Верховной рады раскрыл уровень реальной коррупции в ВСУ
Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу
В Китае оценили последствия от испытания «Буревестника»
В России оценили идею ввести шведский стол в школах
Сезонные тенденции в домашнем текстиле: что будет модно в будущем сезоне
Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома
В Китае высказались, как надо заканчивать украинский кризис
Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине
Google посчитал Елену Зеленскую «женой придурка»
Таиланд столкнулся с неожиданным дефицитом после смерти королевы
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.