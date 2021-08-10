Тяжёлые болезни животных предложили лечить лекарствами для людей

Некоторые лекарства, которыми лечат людей от онкологических, сердечно-сосудистых и других тяжёлых заболеваний, можно разрешить и для помощи животным. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сейчас ветеринарные клиники не имеют права закупать лекарства, которых нет в перечне препаратов для ветеринарного применения. А в нём в основном препараты для сельскохозяйственных животных. Лечат же их не от всех болезней. Если у животного онкология, его просто забьют, — сообщает депутат.

По его словам, у домашних животных можно вылечить тяжёлые заболевания, правда, существующего перечня медикаментов недостаточно. Если для людей создано около 18 тысяч препаратов, то для животных — всего 2 тысячи.

Ранее стало известно, что здоровью людей не угрожает загадочная болезнь, в результате которой в Великобритании умерли не менее 330 кошек.