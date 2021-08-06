Учёные узнали, может ли человек умереть от загадочной «болезни кошек»

Здоровью людей не угрожает загадочная болезнь, в результате которой в Великобритании умерли не менее 330 кошек. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные британского агентства по пищевым стандартам (FSA).

Ранее в британской Королевской коллегии ветеринаров (RVC) сообщили о том, что у 528 кошек был выявлена панцитопения — дефицит всех типов клеток крови, включая белые кровяные тельца, эритроциты и тромбоциты. Уровень смертности отмечался на уровне 63,5% — умерли около 330 животных.

По мнению представителей RVC, вспышка панцитопении не связана со стандартными кошачьими инфекциями, распространёнными токсинами, дефицитом или переизбытком витаминов или минеральных веществ.

Пишевой регулятор (FCA) предполагает, что заболевание может быть связано с отозванным в июле кормом для кошек фирмы Fold Hill Foods. При этом свидетельств о том, что данная вспышка может представлять опасность для здоровья человека нет.

Британское правительство ведёт расследование причин вспышки заболевания.

Ранее сообщалось, что владельцы животных в России возмущены тем, что чиновники запретили ввоз импортных кормов. При этом соответствующей замены предоставлено не было и от этого страдают многие собаки и кошки.