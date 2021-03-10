Twitter не ответил Роскомнадзору на замедление трафика

https://static.news.ru/photo/8f75b714-81cf-11eb-913f-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Роскомнадзор направил администрации соцсети Twitter уведомление о замедлении трафика для сервиса, однако в компании до сих пор не ответили на этот шаг, рассказали в ведомстве.

Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла, — рассказали в РКН журналистам «Интерфакса».

В письме, которое направили в Twitter, говорится, что работу соцсети в России замедлили для «принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории РФ». Кроме того, при дальнейшем игнорировании требования удалить информацию, которую власти признают запрещённой, соцсеть могут полностью заблокировать.

РКН 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

Эксперты считают, что обойти замедление трафика, как и в случае с полной блокировкой, помогут VPN-сервисы, писал NEWS.ru.