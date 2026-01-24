Творожные трубочки — домашнее печенье к чаю за 30 минут: простой рецепт из пачки творога

Когда хочется по-настоящему домашней выпечки без лишних хлопот, эти творожные трубочки всегда выручают. Хрустящие снаружи, нежные внутри и с тонкой карамельной прослойкой — идеальное угощение к чаю для всей семьи.

Ингредиенты (14–16 шт.): творог — 220 г (лучше 9%), сливочное масло — 100 г (размягченное), мука — 160 г (+ немного для подпыла), сахар — 50 г (в тесто) и 3-4 ст. л. (для начинки), разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление: творог разомните вилкой, добавьте мягкое сливочное масло и сахар. Муку просейте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в творожную массу. Замесите мягкое, слегка липкое тесто — при необходимости подсыпьте немного муки. Разделите тесто на 14–16 частей. Каждую раскатайте в овал толщиной 2-3 мм, посыпьте сахаром и слегка пройдитесь скалкой, чтобы он вдавился в тесто. Плотно сверните рулетиком, аккуратно прижимая края. Выложите трубочки на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C 18–22 минуты до золотистого цвета. Дайте немного остыть — внутри появится хрустящая карамельная прослойка.

