Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 15:30

Творожные трубочки — домашнее печенье к чаю за 30 минут: простой рецепт из пачки творога

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется по-настоящему домашней выпечки без лишних хлопот, эти творожные трубочки всегда выручают. Хрустящие снаружи, нежные внутри и с тонкой карамельной прослойкой — идеальное угощение к чаю для всей семьи.

Ингредиенты (14–16 шт.): творог — 220 г (лучше 9%), сливочное масло — 100 г (размягченное), мука — 160 г (+ немного для подпыла), сахар — 50 г (в тесто) и 3-4 ст. л. (для начинки), разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление: творог разомните вилкой, добавьте мягкое сливочное масло и сахар. Муку просейте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в творожную массу. Замесите мягкое, слегка липкое тесто — при необходимости подсыпьте немного муки. Разделите тесто на 14–16 частей. Каждую раскатайте в овал толщиной 2-3 мм, посыпьте сахаром и слегка пройдитесь скалкой, чтобы он вдавился в тесто. Плотно сверните рулетиком, аккуратно прижимая края. Выложите трубочки на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C 18–22 минуты до золотистого цвета. Дайте немного остыть — внутри появится хрустящая карамельная прослойка.

Ранее мы делились рецептом кондитерского шедевра из пачки слоеного теста. Готовим этот тарт, когда хочется «вау» без лишней возни.

Проверено редакцией
Читайте также
Всего три ингредиента: творог, яйцо, сахар. Выпекаю тающие во рту сырники-печенья. Готовятся за мгновение
Общество
Всего три ингредиента: творог, яйцо, сахар. Выпекаю тающие во рту сырники-печенья. Готовятся за мгновение
Простая творожная запеканка: яркие цукаты внутри
Семья и жизнь
Простая творожная запеканка: яркие цукаты внутри
Американский ягодный коблер — классика, которая не подводит: готовлю с рассыпчатым тестом на молоке
Общество
Американский ягодный коблер — классика, которая не подводит: готовлю с рассыпчатым тестом на молоке
Субботняя выпечка: домашние булочки с творогом по традиционному рецепту — всегда получаются воздушными
Общество
Субботняя выпечка: домашние булочки с творогом по традиционному рецепту — всегда получаются воздушными
«Чайная колбаска» по старому рецепту: печенье, масло, какао и немного времени
Общество
«Чайная колбаска» по старому рецепту: печенье, масло, какао и немного времени
творог
тесто
печенье
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Абу-Даби завершились переговоры с участием российской делегации
В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ
Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков
Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Украину и Европу уличили в подмене главных вопросов на переговорах
В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века
Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его
«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова
Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой
Россияне увидели в небе «два солнца»
«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США
Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»
Треш-блогеру вынесли приговор после экстремального секса в пикапе
Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка
Компания Rolex зарегистрировала два товарных знака в России
Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье
Источник рассказал о выборе языка на переговорах в Абу-Даби
Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.