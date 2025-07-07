Творожные пончики с абрикосами! Вкуснятина за 20 минут из обычных продуктов

Творожные пончики с абрикосами! Вкуснятина за 20 минут из обычных продуктов

Творожные пончики с абрикосами — нежность в каждой крошке! Представьте: воздушные творожные пончики с сочной абрикосовой начинкой, которые тают во рту… Это не десерт из дорогой кондитерской, а чудо, которое легко приготовить дома! Нежные, с хрустящей корочкой и фруктовой сладостью внутри — такие пончики станут любимым лакомством для всей семьи.

Разомните 200 г творога вилкой, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку ванилина. Всыпьте 150 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам.

Абрикосы (8–10 шт.) разрежьте пополам, удалив косточки. Отщипните кусочек теста, спрячьте внутрь половинку абрикоса и сформируйте шарик. Обваляйте в манке для хрустящей корочки.

Разогрейте масло в казане (слой 3 см) и обжаривайте пончики по 2–3 минуты до золотистого цвета. Готовые выложите на бумажные полотенца, затем обваляйте в сахарной пудре.

Секрет успеха: творог должен быть сухим, а масло — хорошо разогретым. Подавайте теплыми, когда абрикосы внутри становятся нежными, как джем!

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