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25 июля 2025 в 11:30

Творожно-сырные бублики «Плоский живот»! Можно соленые, можно сладкие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-сырные бублики «Плоский живот»! Можно соленые, можно сладкие! Эти нежные бублики станут идеальным началом дня! Ароматные, сытные и полезные, они понравятся всей семье. Готовятся просто, а вариаций масса: можно сделать соленые с зеленью или сладкие с изюмом.

Ингредиенты (на 6-7 бубликов)

  • Творог 5% — 140 г
  • Сыр твердый — 110 г
  • Мука рисовая — 60 г
  • Яйцо — 1 шт. + 1 желток для смазывания
  • Соль — по вкусу
  • По желанию: чеснок, зелень — для соленого варианта или сахарозаменитель + изюм — для сладкого варианта

Приготовление

  1. Разомните творог с яйцом и солью до однородности. Добавьте натертый сыр и муку, замесите эластичное тесто. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте кружки стаканом.
  2. Сформируйте бублики, сделав отверстие в центре. Смажьте желтком, посыпьте кунжутом (по желанию). Выпекайте 25 минут при 180°C до золотистой корочки.

Совет: для диетического варианта используйте обезжиренный творог и меньше сыра. Готовые бублики отлично хранятся 2–3 дня в холодильнике. Калорийность 1 бублика: 111 ккал.

Ранее мы делились рецептом, если лень возиться с тестом. Заливной пирог — вкуснятина с рыбой!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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