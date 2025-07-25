Творожно-сырные бублики «Плоский живот»! Можно соленые, можно сладкие

Творожно-сырные бублики «Плоский живот»! Можно соленые, можно сладкие

Творожно-сырные бублики «Плоский живот»! Можно соленые, можно сладкие! Эти нежные бублики станут идеальным началом дня! Ароматные, сытные и полезные, они понравятся всей семье. Готовятся просто, а вариаций масса: можно сделать соленые с зеленью или сладкие с изюмом.

Ингредиенты (на 6-7 бубликов)

Творог 5% — 140 г

Сыр твердый — 110 г

Мука рисовая — 60 г

Яйцо — 1 шт. + 1 желток для смазывания

Соль — по вкусу

По желанию: чеснок, зелень — для соленого варианта или сахарозаменитель + изюм — для сладкого варианта

Приготовление

Разомните творог с яйцом и солью до однородности. Добавьте натертый сыр и муку, замесите эластичное тесто. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте кружки стаканом. Сформируйте бублики, сделав отверстие в центре. Смажьте желтком, посыпьте кунжутом (по желанию). Выпекайте 25 минут при 180°C до золотистой корочки.

Совет: для диетического варианта используйте обезжиренный творог и меньше сыра. Готовые бублики отлично хранятся 2–3 дня в холодильнике. Калорийность 1 бублика: 111 ккал.

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