Если лень возиться с тестом, готовлю заливной пирог! Вкуснятина с рыбой

Если лень возиться с тестом, готовлю заливной пирог! Вкуснятина с красной рыбой. Этот заливной рыбный пирог не требует раскатки и сложной сборки. Рыбу достаточно нарезать, тесто — просто намешать. Всё заливается в форму и отправляется в духовку. Удобный вариант, когда хочется горячего, но нет времени возиться с классическим пирогом.

Ингредиенты

Свежий лосось или сёмга — 200 г

Сыр — 80 г

Яйца — 2 шт

Густой йогурт или сметана — 130 г

Молоко — 200 мл

Мука — 150 г

Соль специи и травы — по вкусу

Разрыхлитель — 1 ч л

Зелень — для украшения

Приготовление

Рыбу нарезать мелкими кусочками. Сыр натереть. Яйца взбить с йогуртом. Добавить молоко и перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, солью и специями. Хорошо размешать. Форму аккуратно застелить пергаментом. Вылить половину теста. Выложить рыбу, не доходя до краёв. Посыпать сыром. Залить оставшимся тестом, чтобы покрыть начинку. Выпекать при 180 градусах 45 минут. Подавать лучше горячим, украсив веточкой зелени.

Ранее мы готовили заливной пирог «Соседка» с яйцами, грибами и луком! Это палочка-выручалочка.