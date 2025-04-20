Нежная творожная плетёнка с ореховой начинкой — простой рецепт, который получится у любой хозяйки! Ароматная, воздушная и очень красивая выпечка к чаю — пальчики оближешь!
Ингредиенты для теста
- Творог — 160 г (5–9%)
- Мука — 180 г (+ 2 ст. л. для подпыла)
- Яйцо — 1 шт.
- Сливочное масло — 30 г (растопить)
- Сахар — 3 ст. л.
- Ванилин — на кончике ножа
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки
- Сливочное масло — 20 г (растопить)
- Сахар — 3 ст. л.
- Грецкие орехи — 30 г (измельчить)
Для глазури
- Желток — 1 шт.
- Сахарная пудра — для посыпки
Приготовление
1. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте творог, ванилин и растопленное масло. Перемешайте до однородности. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто, заверните в плёнку и охладите 20 минут.
2. Раскатайте тесто в прямоугольник (толщина 5 мм) на пергаменте. Смажьте растопленным маслом, посыпьте сахаром и орехами. Сверните плотный рулет, защипните края.
3. Разрежьте рулет вдоль на 3 части, оставив 2 см несрезанными у основания. Переплетите половинки «косичкой», конец защипните.
4. Смажьте желтком для румяности. Выпекайте при 200 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Остудите, посыпьте сахарной пудрой.
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