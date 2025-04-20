Творожная плетёнка с ореховой начинкой! Получится у любой хозяйки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная творожная плетёнка с ореховой начинкой — простой рецепт, который получится у любой хозяйки! Ароматная, воздушная и очень красивая выпечка к чаю — пальчики оближешь!

Ингредиенты для теста

Творог — 160 г (5–9%)

Мука — 180 г (+ 2 ст. л. для подпыла)

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 30 г (растопить)

Сахар — 3 ст. л.

Ванилин — на кончике ножа

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки

Сливочное масло — 20 г (растопить)

Сахар — 3 ст. л.

Грецкие орехи — 30 г (измельчить)

Для глазури

Желток — 1 шт.

Сахарная пудра — для посыпки

Приготовление

1. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте творог, ванилин и растопленное масло. Перемешайте до однородности. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто, заверните в плёнку и охладите 20 минут.

2. Раскатайте тесто в прямоугольник (толщина 5 мм) на пергаменте. Смажьте растопленным маслом, посыпьте сахаром и орехами. Сверните плотный рулет, защипните края.

3. Разрежьте рулет вдоль на 3 части, оставив 2 см несрезанными у основания. Переплетите половинки «косичкой», конец защипните.

4. Смажьте желтком для румяности. Выпекайте при 200 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Остудите, посыпьте сахарной пудрой.

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