Туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

https://static.news.ru/photo/d4e3d3fc-cdb7-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/GLobal Look Press

Российские туристические операторы возобновили бронирование туров в Турцию после длительного перерыва из-за коронавирусной инфекции.

В первой декаде августа есть туры с перелётом со стыковкой в Стамбуле. Прямые рейсы в Анталью стартуют с 10 августа. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туры можно купить у компаний Coral Travel, ANEX Tour, «Интурист», TUI Россия. Их стоимость начинается с 56 тысяч рублей за семь ночей.

Туроператор PEGAS Touristik заявил, что готов возобновить программы туров в Турцию, как только получит конкретную информацию от Росавиации.

NEWS.ru писал, что Россия ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами. С 1 августа рейсы будут возобновлены в Турцию, Танзанию и Великобританию. На первом этапе полёты начнутся из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.