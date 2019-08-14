https://static.news.ru/photo/6f5a525a-bea3-11e9-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что положительно оценивает предложение Министерства иностранных дел о выдаче виз иностранцам, путешествующим самостоятельно. Однако, по его словам, действия различных государственных ведомств следует согласовать.

Минэкономразвития помогает российским туристическим операторам исходя из числа граждан других стран, отдых которых они организовали, передаёт « Политика Сегодня ».

У правительства должен быть подход единый, а не два разных. Когда на лодке одним веслом гребут в одну сторону, а другим в другую, то лодка в лучшем случае будет крутиться на месте, а в худшем — потонет, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что отмена виз для граждан Евросоюза была бы выгодна для экономического развития России. Сейчас этот вопрос лежит в плоскости политики и события 2014 года отложили его решение на неопределённый срок.

Ранее News.ru писал, что МИД предложил смягчить визовый режим для иностранных туристов. Срок действия визы может быть увеличен с одного месяца до полугода, а для её оформления может оказаться достаточным брони в гостинице, подтверждение от туроператора не потребуется.