Туристы из России все еще не могут попасть в Финляндию без веской причины

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Российские туристы из Санкт-Петербурга все еще не могут пересечь госграницу с Финляндией без веской причины, несмотря на ранее отмененные коронавирусные ограничения со стороны Хельсинки. Пограничники из ФСБ не могут дать разрешение на въезд в Финляндию путешественникам, ссылаясь на отсутствие постановления правительства РФ о снятии ковидных ограничений при пересечении границы, пишет Regnum.

Ситуация на утро 15 июля. От пересекающих сухопутную границу с Финляндией на российской стороне требуют обоснования на выезд из страны. Официального распоряжения об отмене запрета в пограничные органы, похоже, пока не поступало, — сообщили россияне, застрявшие на пропускном пункте.

Ранее стало известно, что россияне с 15 июля смогут поехать в Эстонию и Финляндию в туристических целях. По данным АТОР, путешественникам из России для этого более не будут нужны «особые причины». До этого времени проезд через сухопутные рубежи Эстонии был закрыт из-за ограничений на российской границе.

22 июня режиссер Александр Сокуров попытался выехать из России в Финляндию на автомобиле, однако его машину развернули на границе. В связи с этим обладатель «Золотого льва» написал письмо в Совет по правам человека РФ, членом которого является сам кинорежиссер. По словам Сокурова, у него была договоренность с финскими пограничниками, которые должны были пропустить его в Хельсинки. Но на российской границе у него изъяли паспорт местные сотрудники погранслужбы и «куда-то убежали».