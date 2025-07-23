Турэксперт раскрыла, в какой стране нельзя покупать поддельные вещи

Российских туристов в Германии могут наказать за покупку поддельных вещей, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, в ФРГ ношение контрафактной продукции, например, сумки с логотипом Dior, купленной на рынке, может вызвать вопросы у властей. Также она добавила, что за годы практики ей не встречались ситуации, когда кого-то серьезно оштрафовали или лишили свободы из-за поддельной одежды.

В Германии вас не погладят по головке, если узнают, что вы носите подделку. Например, если вы купили сумочку Dior на каком-то рынке или просто на отдыхе, вам могут сказать: «Так нельзя! Почему Вы ходите с сумочкой поддельной? Если хотите бренд — покупайте оригинал в официальном магазине». Но опять же мы живем в современном мире, и за столько лет практики, мне кажется, я ни разу не сталкивалась с тем, что были очень жесткие требования или случаи, когда кого-то оштрафовали или посадили в тюрьму за слишком яркую одежду, — пояснила Ансталь.

Ранее сообщалось, что российский рынок модной одежды и обуви столкнулся с заметным спадом потребительской активности в первом полугодии 2025 года. Согласно аналитическим данным, посещаемость специализированных магазинов сократилась на 6–9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество совершенных покупок уменьшилось на 7%.