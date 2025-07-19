Стало известно, почему россияне стали отказываться от шопинга В России сократился интерес к fashion-товарам

Российский рынок модной одежды и обуви столкнулся с заметным спадом потребительской активности в первом полугодии 2025 года, сообщает «Коммерсант». Согласно аналитическим данным, посещаемость специализированных магазинов сократилась на 6-9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество совершенных покупок уменьшилось на 7%. Финансовые показатели ритейлеров демонстрируют еще более значительное снижение — обороты упали на 15-20%.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов сложившейся ситуации. Во-первых, дело в повышенной осторожности потребителей в расходах. Во-вторых, усилилась конкуренция между торговыми сетями. На ситуацию также влияют аномальные погодные условия, нарушающие традиционную сезонность спроса.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс подтверждает общее снижение выручки fashion-ритейлеров на 15-20%, отмечая, что маркетплейсы больше не компенсируют этот спад. Средний чек хоть и вырос на 4% до 3,1 тысячи рублей, но, по мнению эксперта, этот рост носит инфляционный характер и не компенсирует общее падение спроса.

Ранее стало известно, что российский рынок онлайн-торговли столкнулся с серьезной проблемой контрафактной продукции в сегменте одежды и обуви. Как сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, доля поддельных товаров на отечественных интернет-площадках составляет от 25% до 30% от общего объема продаж.