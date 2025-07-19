Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 08:56

Стало известно, почему россияне стали отказываться от шопинга

В России сократился интерес к fashion-товарам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский рынок модной одежды и обуви столкнулся с заметным спадом потребительской активности в первом полугодии 2025 года, сообщает «Коммерсант». Согласно аналитическим данным, посещаемость специализированных магазинов сократилась на 6-9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество совершенных покупок уменьшилось на 7%. Финансовые показатели ритейлеров демонстрируют еще более значительное снижение — обороты упали на 15-20%.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов сложившейся ситуации. Во-первых, дело в повышенной осторожности потребителей в расходах. Во-вторых, усилилась конкуренция между торговыми сетями. На ситуацию также влияют аномальные погодные условия, нарушающие традиционную сезонность спроса.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс подтверждает общее снижение выручки fashion-ритейлеров на 15-20%, отмечая, что маркетплейсы больше не компенсируют этот спад. Средний чек хоть и вырос на 4% до 3,1 тысячи рублей, но, по мнению эксперта, этот рост носит инфляционный характер и не компенсирует общее падение спроса.

Ранее стало известно, что российский рынок онлайн-торговли столкнулся с серьезной проблемой контрафактной продукции в сегменте одежды и обуви. Как сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, доля поддельных товаров на отечественных интернет-площадках составляет от 25% до 30% от общего объема продаж.

покупки
шопинг
одежда
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти США придумали необычное применение двум военным базам
У объявленного в розыск рэпера Face нашли долги в России
Чем обработать яблоню, грушу и сливу в июле, чтобы не потерять урожай
Стало известно, почему россияне стали отказываться от шопинга
«Какие могут быть упреки?»: посол о военном присутствии РФ в Приднестровье
Росавиация пообещала разобраться с Turkish Airlines из-за задержек рейсов
В Армении арестовали экс-депутата Акобяна за призывы свергнуть власть
Украинцы столкнулись с массовой дискриминацией в Польше
Во Франции признали бессилие Европы против России
Мощный взрыв электрокотла разрушил три квартиры в Иркутске
Свитер Овечкина повесили в Зале хоккейной славы в Торонто
Неосторожного мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Подземные города ВСУ и химоружие на фронте: новости СВО к утру 19 июля
Для счастливых «лягушат»: как выбрать скакалку по росту для ребенка
Где дешевле отдохнуть на море в августе и сентябре 2025 года: 5 направлений
В Турции объяснили неочевидную цель отказа Зеленского от переговоров
На СВО стали чаще замечать бронепанели с иконами
Мексиканских наемников без опыта службы заметили в рядах ВСУ
«Кричали оскорбления»: боец ВС РФ рассказал о встрече с наемниками в ДНР
Любителя показывать нацистскую символику оштрафовали более 10 раз за день
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.