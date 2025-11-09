Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 18:45

Турецкий тава-кебаб: готовлю мясо и гарнир в одной форме — ужин без лишних хлопот и грязной посуды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю тава-кебаб, потому что это блюдо стало для меня идеальным решением, когда нужно накормить семью вкусным и сытным ужином без долгого стояния у плиты. Все готовится в одной форме, мясные котлетки пропитываются соками овощей, а кухня наполняется ароматами восточных специй. Когда гости неожиданно заглядывают на огонек, этот рецепт позволяет быстро создать гостеприимную атмосферу турецкой трапезы — сытно, ярко и без лишних хлопот.

Готовлю так: 500 г мясного фарша смешиваю с мелко натертой луковицей, чайной ложкой зиры, чайной ложкой паприки, солью и перцем. Формирую продолговатые котлетки. Баклажан и сладкий перец нарезаю крупными кусками, помидоры — дольками. Выкладываю мясо и овощи в форму, сбрызгиваю растительным маслом, слегка солю овощи. Запекаю при 200 °C 25–30 минут, пока мясо не пропечется, а овощи не подрумянятся.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
мясо
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
