Турецкий бурек из теста фило с фаршем: восточный пирог без возни на кухне

Турецкий бурек из теста фило с фаршем: восточный пирог без возни на кухне

Турецкий бурек из теста фило с фаршем — это хрустящие слои нежнейшего теста, пропитанные маслом, и ароматная сочная мясная начинка с пряностями. Этот восточный пирог готовится без особой возни на кухне.

Для приготовления обжарьте 300 г мясного фарша с 1 луковицей, добавьте 1 ст. л. томатной пасты, соль, перец, 1 ч. л. паприки. Листы теста фило (10–12 шт.) смажьте растопленным сливочным маслом, выкладывайте слоями друг на друга, распределяя начинку между ними. Сверните рулетом, смажьте яичным желтком и выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячим — бурек с хрустящей корочкой и тающей во рту начинкой перенесет вас на улицы Стамбула! У этой выпечки очень насыщенный вкус с балансом специй, где тонкие листы теста создают воздушную текстуру, а фарш с луком и томатной пастой дают сочность и глубину.

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