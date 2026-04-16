16 апреля 2026 в 19:28

Трудно поверить, но это печенье готовится только из яиц и кокосовой стружки: вкуснятина из ничего

Фото: D-NEWS.ru
Это кокосовое печенье готовится за 15 минут практически из ничего, а получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Идеально для быстрого чаепития, когда хочется сладкого, а в холодильнике почти пусто.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 3 яичных белка, 100 г сахара, 100–120 г кокосовой стружки.

Как приготовить

Белки взбейте в крутую пену (до устойчивых пиков), постепенно добавляя сахар. Аккуратно вмешайте кокосовую стружку, чтобы масса осталась воздушной. Тесто должно быть густым и липким. Противень застелите пергаментом. Влажными руками или ложкой сформируйте небольшие печенья (можно горкой).

Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета. Печенье должно подрумяниться, но остаться мягким внутри. Полностью остудите.

Проверено редакцией
Общество
Замгендиректора МХАТ арестовали по делу о растрате
Общество
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Общество
Вместо привычного печенья на Пасху готовлю «Огоньки»: с яблочной начинкой и нежной песочной основой
Общество
Пеку, пеку и не могу остановиться. Печенье «Лучики» на майонезе — нежное, воздушное, с легкой кислинкой
Латинская Америка
В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов
Общество
рецепты
печенья
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

