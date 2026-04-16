Трудно поверить, но это печенье готовится только из яиц и кокосовой стружки: вкуснятина из ничего

Это кокосовое печенье готовится за 15 минут практически из ничего, а получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Идеально для быстрого чаепития, когда хочется сладкого, а в холодильнике почти пусто.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 3 яичных белка, 100 г сахара, 100–120 г кокосовой стружки.

Как приготовить

Белки взбейте в крутую пену (до устойчивых пиков), постепенно добавляя сахар. Аккуратно вмешайте кокосовую стружку, чтобы масса осталась воздушной. Тесто должно быть густым и липким. Противень застелите пергаментом. Влажными руками или ложкой сформируйте небольшие печенья (можно горкой).

Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета. Печенье должно подрумяниться, но остаться мягким внутри. Полностью остудите.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые орешки со сгущенкой — без теста.