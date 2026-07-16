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16 июля 2026 в 15:03

Тру кабачки и через 15 минут ем «Минутку» — маринованные кабачки с обалденным вкусом

Фото: D-NEWS.ru
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Летом этот рецепт готовлю постоянно. Стоит натереть молодые кабачки на терке для корейской моркови, добавить ароматную заправку и немного подождать — уже через 15 минут получается хрустящая, сочная закуска с ярким пикантным вкусом.

Никакой варки и жарки не понадобится. Кабачки остаются свежими, но успевают хорошо промариноваться, пропитываются чесноком, зеленью и специями, поэтому съедаются со стола быстрее любого салата.

Для приготовления возьмите 1 кг молодых кабачков, 6–7 зубчиков чеснока, 1/2 небольшого стручка острого перца чили, небольшой пучок укропа, небольшой пучок петрушки, 3 ст. л. бальзамического уксуса, 5 ст. л. оливкового масла, 1,5 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, по 0,5 ч. л. сушеного орегано и сушеного базилика.

Кабачки натрите на терке для корейской моркови или нарежьте очень тонкой соломкой. Добавьте мелко нарезанную зелень, измельченный чеснок и чили. В отдельной миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, сахар, соль, орегано и базилик до растворения соли и сахара. Залейте кабачки маринадом, тщательно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 15 минут. Перед подачей еще раз аккуратно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева уже не раз готовила эту закуску и убедилася, что самые вкусные «Минутки» получаются именно из молодых кабачков с тонкой кожицей. Если оставить их мариноваться на 25–30 минут, вкус становится еще насыщеннее, но и через 15 минут кабачки уже получаются хрустящими, ароматными и очень аппетитными.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
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