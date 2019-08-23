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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям республики с просьбой построить небольшую мечеть после его кончины, которая будет носить его имя.

Ранее в чеченском городе Шали открылась самая большая в Европе мечеть. Её назвали именем пророка Мухаммеда. На открытии выступили глава республики Рамзан Кадыров, множество гостей из мусульманских стран, министр по...