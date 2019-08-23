В Санкт-Петербурге уволены трое сотрудников следственного изолятора «Кресты». Ещё 20 привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Принято решение об увольнении трёх сотрудников СИЗО-1 и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН, — сказали в пресс-службе ФСИН.
Проверка состоялась после сообщений о многочисленных нарушениях, сообщил «Интерфакс».
Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин посетил изолятор временного содержания в Сургуте. По словам общественного деятеля, от находящихся там задержанных поступили жалобы на пытки, масштабы и безнаказанность которых шокировали его, писал News.ru.