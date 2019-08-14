https://static.news.ru/photo/dad2fa56-be7a-11e9-90a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин посетил изолятор временного содержания в Сургуте.

По словам общественного деятеля, от находящихся там задержанных поступили жалобы на пытки, масштабы и безнаказанность которых шокировали его.

Я даже думаю, что ситуация со «Свидетелями Иеговы» (запрещённая в РФ организация) может быть не каким-то изолированным событием, а надводной частью того айсберга насилия в правоохранительных органах, который, к сожалению, по-видимому, здесь есть, — сказал он.

Бабушкин считает, что вопрос «необоснованного и недозволенного» насилия в ХМАО требует пристального внимания. Также необходимо посетить те места, где, согласно словам задержанных, проходили пытки.

Члену СПЧ удалось поговорить с двумя людьми, которые находятся в сургутском СИХО. Один из них заявил, что ему проломили череп, а другой показал «страшные ожоги на ногах».

По факту произошедшего СК по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что следователи ХМАО-Югры начали проверку в связи с публикациями о пытках задержанных в Сургуте последователей организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ). На своём сайте адепты сообщили, что их задержанных братьев в следственном управлении Сургута пытали ударами тока, удушением до потери сознания и изощрённо избивали.