Три вкусных салата как в кафе — простые продукты, но сочетания просто отличные

Такие салаты обычно подают в уютных кафе — красивые и с ярким вкусом. Но весь секрет не в сложных ингредиентах, а в деталях: правильная нарезка, контраст текстур и маленькие «фишки», которые делают блюдо ресторанным.

Каждый из этих салатов можно подать эффектно и превратить обычный ужин в настоящее гастровпечатление.

Немецкий салат: ветчина — 100 г, свежие огурцы — 2 шт., яйца — 2 шт., сыр — 100 г, майонез — 150 мл, зернистая горчица — 1 ч. л. Ветчину, огурцы и сыр режем соломкой, яйца измельчаем. В майонез добавляем зернистую горчицу — она дает пикантность и легкую остринку. Все перемешиваем и охлаждаем.

Салат по-строгановски: говядина вареная — 400 г, маринованные грибы — 250 г, зеленый лук — 6 перьев, сладкий перец — 1 шт., сметана — 150 г, хрен — 1 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., соль, перец, корнишоны — 80 г. Все нарезаем соломкой, добавляем мелко нарезанные корнишоны — они дают яркую кислинку и делают вкус «живым». Заправляем соусом и аккуратно перемешиваем.

Салат «Гнездышко»: телятина — 200 г, яйца — 4 шт., картофель — 2 шт., лук — 1 шт., майонез — 3 ст. л., соль, зелень, грецкие орехи — 40 г. Все нарезаем соломкой, смешиваем и формируем «гнездо». Внутрь — зелень и желтки, а сверху посыпаем рублеными орехами — появляется приятный хруст и более насыщенный вкус.