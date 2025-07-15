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15 июля 2025 в 13:00

Три ингредиента и 15 минут! Солнечное варенье для зимних вечеров!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонное варенье без кожуры — солнечный антидепрессант в банке! Этот необычный десерт сохраняет всю пользу цитрусовых без характерной горечи. Нежная желеобразная текстура с кусочками прозрачных долек станет изюминкой чаепития. Идеально для морозных вечеров — согревает, бодрит и напоминает о лете.

300 г очищенных от кожуры и плёнок лимонов нарежьте тонкими дольками, удаляя косточки. Пересыпьте 300 г сахара и оставьте на 3–4 часа до выделения сока. Добавьте 1 ст. л. цедры (снятой до очистки). На медленном огне доведите до кипения, помешивая. Проварите 5 минут, снимите пену.

Остудите полностью, затем повторите варку 10 минут до лёгкого загустения. Горячим разлейте по стерильным банкам. Совет: для пикантности добавьте в конце варки 1 звёздочку бадьяна. Подавайте к сырной тарелке или овсянке. Храните в прохладном месте — через 2 недели вкус станет более гармоничным.

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лимоны
рецепты
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десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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